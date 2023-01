Arnaud De Lie gagne au sprint la 1re course de la saison en Europe

Sur un parcours bien connu des coureurs, car terrain d'entraînement d'une partie des équipes professionnelles durant l'hiver, le Français Thomas Denis (Go Sport-Roubaix Lille Métropole), les Italiens Mattia Bais (EOLO-Kometa) et Samuele Zoccarato (Green Projet-Badiani CSF-Faizanè) ainsi que les Espagnols Mateu Estelrich (Electro Hiper Europa) et Iker Ballarin (Euskaltel-Euskadi) partaient à l'aventure en début de course. A 41 km de l'arrivée, sur l'ascension de l'Alto de Bixauca (17 km à 2,7 pour-cent), Bais et Zoccarato restaient à deux devant. Ils étaient repris par le peloton peu après. Un quatuor passait en tête au sommet, avec Brent Van Moer (Lotto Dstny), le Français Louis Barré (Arkéa Samsic) et les Italiens Alession Martinelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) et Matteo Sobrero (Jayco AlUla), mais c'est bien un peloton groupé qui abordait le final. Malgré plusieurs tentatives, dont une nouvelle attaque de Barré, la victoire se jouait au sprint. Alors qu'une grosse chute survenait dans le peloton, De Lie émergeait devant Boasson Hagen et Biermans. Le "Taureau" de Lescheret s'offre, à 20 ans, le 10e succès de sa carrière professionnelle. Il permet au passage à son équipe Lotto Dstny, reléguée au niveau ProTeam cette saison, de débloquer directement son compteur. Disputée entre 1969 et 2005, la Classique de la Communauté de Valence a fait son retour en 2021. L'an passé, l'Italien Giovanni Lonardi s'était imposé. (Belga)