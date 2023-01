Chutes de neige: le trafic aérien a repris à l'aéroport de Liège

La neige tombée vendredi et le verglas qui a envahi les pistes ont fortement impacté les activités de l'aéroport pendant le week-end. Samedi, un engin de manutention (push-back) qui déplaçait un avion a glissé, se mettant en ciseaux. Six avions ont également été immobilisés sur l'aire de manœuvres, complètement verglacée. Par souci de sécurité, le SPW, garant de la bonne exploitation du site, a décidé de fermer les pistes samedi midi, l'aéroport se trouvant dans l'impossibilité d'accueillir de nouveaux avions. Dimanche matin, tous les décollages prévus ont été effectués et l'aéroport a rappelé du personnel pour dégager les pistes et rattraper le retard. Au fil de la journée, l'aéroport a pu progressivement récupérer des capacités. "Pour les atterrissages, on est encore au cas par cas, mais on voit le bout du tunnel", a ajouté Christian Delcourt. Le retour à la normale des activités est envisagé pour lundi matin ou dans le courant de la nuit. (Belga)