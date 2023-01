Kina loue la mentalité des Red Lions : "Si on continue comme ça, on peut le faire"

Préposé à la musique depuis la dernière Coupe du monde, celui qui se balade parfois avec un imposant baffle a illustré ses propos par un exemple musical. "Nous n'avons pas vraiment de chanson particulière après les matchs. Pour l'instant, tout le monde reste assez calme et concentré dans le vestiaire. Je pense que nous sommes conscients que nous pouvons encore nous améliorer", a dit le joueur de la Gantoise. "Nous ne sommes pas toujours contents après les matchs. J'aime bien cette mentalité. Si nous gardons ça comme ça, je pense que nous pouvons devenir champions du monde, même s'il faudra un peu de réussite." Antoine Kina a aussi évalué les chances de succès belge au regard de la richesse de l'effectif tricolore. "Je pense que nous avons une équipe exceptionnelle avec Vincent Vanasch au but, Arthur Van Doren et Arthur de Sloover en défense ainsi que nos attaquants. Vous n'avez pas ça dans les autres équipes. Nous pouvons gagner mais cela dépendra surtout de nous. Il faudra rester les pieds sur terre et y aller à fond", a encore dit le joueur de 26 ans, estimant que la Belgique avait encore une marge de progression. "Notre pressing défensif peut être meilleur et nous perdons encore trop de bêtes balles." (Belga)