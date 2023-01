Le ciel restera fortement nuageux, avec ici ou là un peu de neige

Sur l'ouest et le sud du pays, le ciel pourrait connaître quelques éclaircies. Les maxima seront de ­3 à +4 degrés, et voisins de 0 degré dans le centre, sous un vent piquant de nord­ est. Cette nuit, le ciel sera généralement assez bien nuageaux avec risque de quelques faibles chutes de neige. Les minima tourneront autour sur la plupart des régions. Demain lundi, le ciel sera habité de de nuages bas, et localement de quelques éclaircies. Les maxima iront de 0 à 5 degrés. Mardi et mercredi, le temps sera souvent gris mais sec. Maxima autour de 2 ou 3 degrés dans le centre. Jeudi, risque croissant de pluie ou de précipitations hivernales. (Belga)