Ostende perd à Charleroi mais se hisse en finale, Liège prend une option face à Anvers

Se déplaçant à Charleroi avec 16 points d'avance après sa victoire 92-76 au match aller, Ostende a bien contenu les assauts du Spirou en première période, laissant trois points d'avance aux Carolos au repos (38-35). Après la pause, Charleroi n'a laissé que des miettes à Ostende et a pris feu en attaque à l'image de Jhivvan Jackson, qui a terminé la rencontre avec 30 points. Avec 19 points d'avance avant le dernier quart-temps (68-49), les Carolos ont subi le réveil des Côtiers qui ont fait la différence dans les dernières secondes pour se hisser en finale (87-74). Pierre-Antoine Gillet a été le meilleur marqueur de la rencontre pour le 'BCO' avec 16 points. Dans l'autre demi-finale, Liège a pris une option sur la finale en s'imposant 72-59 contre Anvers au match aller. Dans une rencontre prévue vendredi mais reportée à cause de la neige, les Liégeois ont pu compter sur les 19 points d'Angel Rodriguez et se déplaceront à Anvers mercredi pour le match retour avec une avance de 13 points. La finale de la Coupe de Belgique de basket aura lieu le dimanche 12 mars à Forest National à Bruxelles. (Belga)