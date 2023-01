Victoire de Sébastien Ogier, Thierry Neuville termine 3e au championnat du monde WRC

L'octuple champion du monde, vainqueur désormais de 56 succès WRC, qui dispose cette saison encore d'un programme restreint en WRC, a dominé le rallye monégasque de bout en bout. Le champion du monde, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) est 2e à 18.8 secondes. Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe sont 3es à 44.6, le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris) 4e à 1:12.4. Dans la Power Stage, l'ultime spéciale dans le Col de Turini (15,12 km), Rovanperä a ajouté 5 points à son compteur. Neuville y est 4e et ajoute deux points à son actif. "J'ai tout donné, mais on a eu trop de soucis avec les pneumatiques et pas assez de vitesse par rapport aux Toyota, même en prenant des risques", a commenté Thierry Neuville au micro des organisateurs. Le Français Pierre-Louis Loubet et son copilote Nicolas Gilsoul n'ont, eux, pu aller au bout. Le duo avait déjà connu des problèmes de direction assistée vendredi avant d'être contraint à l'abandon pour la journée de samedi après une touchette ayant démoli l'arrière droit de leur Ford Puma. Reparti dimanche, le duo a été trop distancé dans l'ES17 et mis hors course. Ancien copilote de Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul effectuait son retour en WRC. Le deuxième rallye de la saison est prévu sur la neige en Suède du 9 au 12 février. Ogier n'y sera pas. Au championnat, Ogier compte 26 points pour à 23 Rovanperä et 17 à Neuville. (Belga)