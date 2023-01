Brooke Henderson gagne le premier tournoi de la saison en LPGA

Henderson a mené le tournoi du début à la fin, s'imposant avec quatre coups d'avance sur la Suédoise Maja Stark et l'Anglaise Charley Hull. L'Américaine Nelly Korda suit à cinq coups. Le Tournament of Champions lance la nouvelle saison du LPGA. Seules les joueuses qui ont remporté un tournoi du circuit peuvent participer à cette épreuve. Henderson a décroché sa 13e victoire sur le circuit américain. Elle compte aussi deux tournois majeurs, le PGA Championship 2016 et l'Evian Championship 2022, à son palmarès. (Belga)