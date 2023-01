Le Danemark remporte le Bocuse d'or, la Belgique repart bredouille de Lyon

La formation belge, emmenée par le chef du restaurant "Maste" à Gand, Sam Van Houcke, a présenté ses épreuves dimanche, se mettant au travail à 08h26 et envoyant son assiette à 13h21 ainsi que son plateau à 13h56. Pour le premier exercice, elle avait opté pour une version des frites belges avec de la courge butternut et un dessert à base de gaufre belge, le thème étant "Feed the kids". L'organisation des Bocuse d'Or avait en effet décidé cette année de mettre en lumière l'importance de la nutrition pour la santé des enfants. Les chefs devaient présenter un menu autour de la courge et intégrer, au plat principal, un œuf par assiette. L'épreuve du plateau tournait quant à elle autour de la lotte, agrémentée de coquilles saint-jacques et d'une garniture composée exclusivement de produits végétaux. Vingt-quatre pays concouraient pour cette finale mondiale. Lors de la compétition européenne en mars dernier à Budapest, ce sont les mêmes trois pays qui ont dominé le podium: le Danemark est arrivé en première position, suivi de la Hongrie et de la Norvège. Ferdy Debecker est le dernier Belge à avoir remporté une médaille aux Bocuse d'or (bronze en 1999). Le concours culinaire international, lancé en 1987 par Monsieur Paul, est un peu le championnat du monde de la cuisine. L'an dernier, c'est la France qui a remporté la compétition. (Belga)