Météo - Des nuages et de faibles chutes de neige pour débuter la semaine

En Haute Belgique, quelques faibles chutes de neige seront encore possibles et du brouillard givrant pourra réduire la visibilité par endroits ce matin. Des plaques de glace pourront également se former au sud du sillon Sambre et Meuse, avertit l'IRM qui a émis une alerte aux conditions glissantes jusqu'à midi. Quelques bancs de brouillard seront aussi possibles tôt dans la matinée. Les maxima seront voisins ou légèrement inférieurs à 0°C en Ardenne, proches de 2°C dans le centre du pays et se situeront entre 2 et 4°C sur l'ouest. (Belga)