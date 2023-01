Arthur Van Doren, libéré de ses maux de dos, félicite Maxime Van Oost

"Il a fait d'énormes progrès et démontré qu'il pouvait jouer des matchs de ce niveau, dans une équipe pareille. Il peut être très content de ce qu'il a fait", a lancé celui qui a été élu à deux reprises meilleur joueur du monde. "C'est un vrai talent à suivre, quelqu'un de très calme et relax. C'est prometteur pour le futur." Tracassé par son dos en début de tournoi, Arthur Van Doren a distillé quelques superbes passes face aux 'Black Sticks', signe que ses douleurs musculaires ne sont désormais plus qu'un lointain souvenir. "Je me sens bien. Pour la première fois, je n'ai plus mal au dos. J'ai pu faire tout ce que je voulais, je suis assez content." Métronome de l'arrière-garde noire-jaune-rouge, le joueur du HC Bloemendaal a aussi donné son analyse de la rencontre. "Les matches à élimination directe, il faut d'abord les gagner. Je pense que la première mi-temps est notre meilleure depuis le début du tournoi. Après, ils ont poussé et nous n'avons plus atteint le même niveau", a dit celui qui compte désormais 220 caps. "On devra voir comment nous pouvons garder cette même qualité à la balle pour tuer le match plus tôt." (Belga)