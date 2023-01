Concurrence : la Justice US intenterait de nouvelles poursuites contre Google

Ce ne serait pas la première fois que le géant aurait maille à partir avec la justice américaine pour des questions de concurrence. Sous l'administration Trump, une action avait visé Google pour des pratiques déloyales en lien avec le moteur de recherche. Et trois États américains ont pour leur par initié des actions contre Google pour abus de position dominante sur le marché de la publicité numérique et sur le moteur de recherche en ligne, et pour des pratiques déloyales avec le magasin d'applications sur la plateforme mobile Android. Google, qui domine les moteurs de recherche sur internet depuis 20 ans, affirme au contraire que le marché des publicités en ligne est concurrentiel, avec des rivaux comme Amazon, Meta Platforms ou encore Microsoft. (Belga)