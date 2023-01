Dix zones pilotes à Charleroi pour distribuer des graines contraceptives pour pigeons

Il y a quelques mois, la Ville avait confié à une société privée la tâche de réaliser un audit censé lui permettre de connaitre la taille de la population de pigeons à Charleroi, les points où ils se concentrent ou encore la quantité de graines nécessaires annuellement pour assurer la mission de contraception. Grâce à ces informations, le service bien-être animal de la Ville a pu décider de localisations pour les futurs distributeurs et l'échevine Alicia Monard a pu quant à elle renseigner un montant, estimé à quelque 100.000 euros, au budget 2023 de la Ville, ce chiffre comprenant la location des distributeurs, l'achat des graines et un travail de monitoring sur l'évolution de la population de pigeons. "Les graines contraceptives sont la solution la plus respectueuse du bien-être animal. On espère voir la population de pigeons réduire de 20 à 30% dès la première année et de 80% au bout de quatre années", a indiqué l'échevine. Pour être pleinement efficaces, les graines contraceptives doivent toutefois constituer la seule source de nourriture des pigeons. Ce qui va inciter la Ville à mener dans le courant du 1er semestre 2023 une campagne de sensibilisation visant à lutter contre le nourrissage des pigeons par les habitants. (Belga)