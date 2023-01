France/Gare de l'Est: trafic "fortement perturbé mercredi", 1 TGV sur 3 en heure de pointe

La circulation est quasiment paralysée depuis mardi matin dans cette grande gare parisienne desservant tout l'est de la France et d'autres pays européens, à la suite d'un "incendie volontaire sur des câbles électriques" d'un poste d'aiguillage en Seine-et-Marne. Mardi, les TGV et TER ont été totalement interrompus, un événement rarissime. Quelques TGV ont pu être déviés vers la Gare du Nord, toute proche de la gare de l'Est, où transitent chaque année quelque 41 millions de voyageurs selon des chiffres datant de 2019. Mardi en fin d'après-midi, la gare était presque désertée. (Belga)