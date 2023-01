Le FMI débloque 105 millions de dollars d'aide d'urgence pour Haïti

Les fonds doivent permettre au pays caribéen de "soutenir les personnes les plus affectées par la hausse des prix de l'alimentation grâce à des distributions de nourriture et des versements aux ménages les plus vulnérables", a indiqué Antoinette Sayeh, directrice générale adjointe, citée dans un communiqué de l'organisation. Le financement a été débloqué grâce au guichet "chocs alimentaires" du FMI, ouvert fin septembre pour une année. L'instrument sert à donner accès rapidement à des fonds d'urgence aux États faisant face à l'insécurité alimentaire, notamment en cas de chocs inattendus dans l'importation de céréales ou de hausse brutale des cours. "Plus de la moitié de la population d'Haïti vit déjà sous la ligne de pauvreté", a rappelé le FMI, et le pays subit une "crise sanitaire" (épidémie de choléra) et des "graves problèmes de sécurité". "Haïti a été durement touché par les conséquences économiques de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dont l'inflation record", a souligné Antoinette Sayeh. Le financement se fera via la facilité de crédit rapide (FCR) - qui permet un prêt à taux zéro en direction des États à faibles revenus faisant face à une situation d'urgence - et l'instrument de financement rapide (IFR) du FMI, qui accorde un concours financier afin d'aider à rétablir la balance de paiements. (Belga)