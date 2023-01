Open d'Australie - Joachim Gérard éliminé au premier tour en fauteuil roulant

Gérard, 4e mondial et tête de série N.4, s'est incliné en trois sets 1-6, 6-4, 6-2, contre le Chilien Alexander Cataldo, 18e mondial. La rencontre a duré 1 heure et 28 minutes. Joachim Gérard disputera aussi l'épreuve en double, associé au Japonais Takuya Miki. Le duo aura déjà fort à faire au premier tour (quarts de finale) face à la deuxième paire tête de série formée par les Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid. Le Belge remporté deux fois l'Open d'Australie en double en 2017 et 2019 complétant son palmarès avec des succès à Roland Garros en 2014 et Wimbledon en 2019, en double toujours. (Belga)