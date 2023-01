Oud-Heverlee Louvain recrute l'attaquant guinéen Maï Traoré

Traoré, 23 ans, avait signé en 2017 au Vasalunds IF, en Suède, qui l'avait repéré lors du prestigieux tournoi espoirs de Viareggio, que l'attaquant avait disputé avec l'AC Ujana, un club congolais. Après 31 buts en 55 rencontres avec Vasalunds, il a été recruté par le Viking en 2021. Il a inscrit 7 buts en 43 rencontres pour le club norvégien. Dans un communiqué, Marc Brys, l'entraîneur d'OHL, a décrit Traoré comme "un autre type d'attaquant" que Mario Gonzalez (blessé à la cuisse) et Nachon Nsingi. "C'est un attaquant mobile qui est très généreux dans ses efforts. Cette arrivée nous donne une plus grande variété offensive dans notre jeu." OHL occupe la neuvième place du championnat avec 1 point de retard sur Saint-Trond, actuellement le dernier qualifié pour les Europe playoffs. (Belga)