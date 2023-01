BW Open - Joris De Loore rejoint le deuxième tour au détriment de Tibo Colson

Le Brugeois (ATP 219), 29 ans, issu des qualifications, a battu au premier tour Tibo Colson (ATP 671), 22 ans, lui aussi extirpé des qualifications, en trois manches: 6-4, 3-6 et 6-2 en 1 heure et 53 minutes de jeu. Le parcours de Tibo Colson s'arrête malgré la bagatelle de 11 aces à son actif. Repris par Johan Van Herck en Coupe Davis pour le duel de la Belgique en Corée du Sud les 4 et 5 février à Séoul en qualification pour la phase de la Coupe Davis, Joris De Loore jouera au deuxième tour (8es de finale) contre l'Autrichien Filip Misolic, 21 ans, 148e au classement ATP. (Belga)