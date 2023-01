Challenge de Majorque: Rui Costa devance Louis Vervaeke à l'arrivée du Trofeo Calvia

Qui plus est, il faisait humide et froid sur l'île de Majorque. Des conditions qui ont provoqué plusieurs chutes : Tim Wellens, Ilan Van Wilder et le vainqueur sortant Brandon McNulty ont, entre autres, quitté la course à la suite d'une chute. Le champion des Pays-Bas Pascal Eenkhoorn et Ben Healy étaient, dans la finale, les rescapés d'une première échappée de quatre. Derrière, un groupe de dix coureurs s'est formé, dans lequel Soudal-Quick Step était particulièrement bien représenté, avec notamment le double champion du monde français Julian Alaphilippe, pour sa première course de la saison, et Vervaeke. Vervaeke et Rui Costa ont rejoint le duo de tête. Les chances de Vervaeke au sprint étant faible, le Flandrien a tenté à deux reprises de filer seul, tandis que dans le groupe des poursuivants, Alaphilippe essayait de provoquer un regroupement général. En vain. Eenkhoorn lâché, les trois autres attaquants ont résisté jusqu'au bout. Rui Costa, 36 ans, a fêté son arrivée chez Intermarché-Circus-Wanty de la meilleure des manières. L'ancien coureur UAE Team Emirates offre sa première victoire à l'équipe wallonne cette saison. Avec le Brabançon flamand Kobe Goossens, 7e, ICW a également placé un deuxième coureur dans le top 10. Jeudi aura lieu la deuxième course, le Trofeo Port D'Alcudia (1.1) long de 158,6 km. Les équipes peuvent aligner des coureurs différents chaque jour au cours des cinq épreuves de ce Challenge. (Belga)