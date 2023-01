Challenge Majorque - Vervaeke proche de sa première victoire chez les pros: "Je n'étais pas la meilleure carte"

Soudal - Quick-Step semblait avoir le contrôle total de la première course sur l'île de Majorque avec Vervaeke, Julian Alaphilippe, Andrea Bagioli et le nouveau venu le Danois Casper Pedersen biens placés dans le final. "Nous savions que la descente du Coll de Soller serait vraiment technique et mouvementée. Nous avons donc essayé, en tant qu'équipe, de nous placer le mieux possible au sommet afin d'entamer la descente à fond. Et nous nous sommes retrouvés à douze devant avec cinq coureurs de notre équipe", a raconté Vervaeke. "Malheureusement, nous avons perdu Ilan Van Wilder, qui est tombé sans s'occasionner de blessure grave. Mais nous avons continué à croire en nos chances. Et je me sentais bien." Dans le final de la course, Vervaeke a rejoint avec Rui Costa deux coureurs de l'échappée initiale "Nous avons essayé de jouer nos bonnes cartes avec l'équipe. Mais peut-être que je n'étais pas la meilleure parce que je ne suis pas le plus rapide. J'ai joué le tout pour le tout dans la dernière montée, mais les autres sont revenus dans la descente. Je savais que ce serait très difficile au sprint contre Rui Costa. J'ai essayé de la jouer aussi cool que possible, mais il n'est pas un ancien champion du monde pour rien: il sait comment parachever une course. Ma deuxième place est un résultat logique." "La chose la plus importante est que nous avons montré à quel point nous sommes motivés. Cela donne de la confiance pour les prochaines courses de ce Challenge", a conclu Vervaeke, conscient qu'il y aura des courses vallonnées dans les prochains jours. (Belga)