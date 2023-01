Coupe CEV - Maaseik se hisse en quarts de finale grâce au set en or

Après avoir remporté le match aller 3-1 en Belgique, Maaseik savait qu'il allait falloir évoluer à un bon niveau pour s'extirper du match retour à Ceske Budejovice. Et la formation tchèque avait bien à cœur de rendre la tâche difficile aux Limbourgeois. Le premier set confirmait d'ailleurs la donne, Ceske se montrant le plus régulier et le plus solide dans les moments clés (27-25). Le second set était également remporté par l'équipe tchèque (25-21). La confiance avait changé de camp et les Tchèques poursuivaient sur leur lancer pour l'emporter 25-16. Une victoire 3-0 qui envoyait les deux équipes au set en or. En volley-ball, on départage les équipes au nombre de points remportés. Dans ce cas-ci, les formations avaient chacune accroché trois points. Dans ce set en or, Maaseik se rebiffait et parvenait à se sortir de l'ornière en s'imposant 9-15. Une manche décisive qui offre la qualification en quarts de finale de la Coupe CEV aux Belges. À ce stade de la compétition, ils croiseront le fer avec une formation éliminée de la Ligue des champions. Les manches se joueront en aller-retour les 8 et 15 février. (Belga)