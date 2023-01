Courtrai prêt à faire le pas en BNXT League la saison prochaine

'House of Talent Spurs' en est à sa troisième saison comme club fusionné et est coaché par Christophe Beghin, l'ancien international, trois fois joueur de l'année et ex-coach de Limbourg Utd notamment. Les Courtraisiens sont 2es de leur groupe en TDM1 (la division 2), mais nul n'est besoin d'un résultat à cet échelon pour rejoindre la ligue. "L'ambition est de se qualifier pour la Gold League (soit finir dans les 5 premiers du championnat belge à l'issue de la phase régulière pour jouer avec les cinq meilleurs néerlandais ensuite, ndlr) avec l'apport de plusieurs joueurs professionnels à l'équipe actuelle et l'intégration de quatre jeunes joueurs du cru", a expliqué Steve Rousseau qui a insisté sur le travail effectué auprès des jeunes et qui sera complété par une collaboration plus intensive avec le club voisin de ION Waregem dans ce domaine, qui évolue aussi en TDM1 chez les messieurs (et au sein de l'élite chez les dames). La ligue belge est pour l'heure composée de 10 clubs et peut monter jusqu'à 12. L'introduction de la licence doit se faire pour le 1er avril et les décisions interviennent traditionnellement début mai. Le dernier club à avoir demandé son adhésion à la ligue est Limbourg Utd en 2014, soit un an après le Brussels et Kangoeroes (alors Willebroek, qui a déménagé ensuite à Malines en 2018). (Belga)