Euroligue féminine - Schio et Kim Mestdagh gagnent face à Basket Landes pour prendre la 3e place de leur groupe

Kim Mestdagh a inscrit 2 points et pris 3 rebonds (pour 2 passes décisives) en 14 minutes de jeu pour permettre à Schio d'ajouter une 7e victoire à son actif, bon pour une 3e place du groupe B. Les quatre premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale. Dans le même groupe, Kangoeroes Malines reçoit jeudi (20h30 à Willebroek) les Espagnoles de Salamanque, qui viennent de perdre leur coach, Roberto Iniguez, parti à Cukurova Mersin en Turquie. Les filles d'Arvid Diels avec une victoire en dix matchs ne peuvent plus prétendre à une qualification pour les quarts de finale. Contrairement aux années précédentes, les 5e et 6e du groupe ne sont pas reversés en EuroCoupe, mais éliminés. (Belga)