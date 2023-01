Le drapeau néerlandais à l'envers lors de la visite de Mark Rutte: De Croo rectifie

Cette erreur n'a visiblement pas perturbé l'échange entre les deux Premiers, mais a été épinglée mercredi via Twitter par des observateurs des deux pays. Parmi ceux-ci, une politicienne néerlandaise du BoerBurgerBeweging (mouvement agriculteur-citoyen), Caroline van der Plas. Le drapeau néerlandais à l'envers a en effet été pris comme symbole ces dernières années par les agriculteurs protestant contre la politique de réduction des oxydes d'azote. Dans l'opposition au fédéral, le N-VA Theo Francken n'a pas manqué de sauter sur l'occasion pour observer que "même pendre correctement le drapeau, on n'y arrive pas". Le quotidien néerlandais De Telegraaf observe cependant que ce n'est pas la première fois qu'une telle erreur se produit, et que cela ne touche d'ailleurs pas que le fédéral: un tel drapeau néerlandais à l'envers flottait en mai dernier sur la façade de la résidence officielle du ministre-président... flamand, sur la rue Royale. Un journaliste du quotidien en avait relayé une image sur Twitter, en marge d'une visite de la secrétaire d'Etat néerlandaise Gunay Uslu. La "bourde" de l'équipe De Croo, selon les mots de l'agence de presse ANP, a été rectifiée mercredi via une vidéo du Premier ministre sur Twitter. On y voit Alexander De Croo remercier Mark Rutte pour sa visite de la veille, avant de pointer un "détail qui a son importance": "Le drapeau néerlandais doit bien être comme ceci", indique le libéral en montrant un drapeau remis à l'endroit. (Belga)