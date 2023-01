Soulier d'Or - Nicky Evrard première gardienne Soulier d'Or: "L'Euro a joué en ma faveur"

2022 a été l'année des gardiens pour le Soulier d'Or avec le sacre de Nicky Evrard chez les dames et Simon Mignolet chez les messieurs. "C'est unique de voir deux gardiens gagner", a souri Evrard. Evrard, 27 ans, a brillé avec les Red Flames lors de l'Euro l'été dernier, jouant un rôle dans la qualification de la Belgique pour les quarts de finale contre la Suède. Face aux Suédoises, Evrard a enchaîné les arrêts avant de devoir se retourner dans le temps additionnel. "Je pense que l'Euro a joué en ma faveur. Cela a été une très belle année pour le football féminin, car nous avons réussi à nous qualifier pour les quarts de finale. Cela a pesé dans la balance." Un temps citée à Chelsea et à Wolfsburg, le gardienne d'Oud-Heverlee Louvain veut maintenant remporter le titre avec les Louvanistes en Lotto Super League et espère un transfert à l'étranger en fin de saison. "Je rêve d'un grand transfert et j'espère que cela va arriver cet été. Je suis fan du football anglais et ce serait magnifique d'y jouer." (Belga)