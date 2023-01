Soulier d'Or - Simon Mignolet remporte le Soulier d'Or, le premier gardien sacré depuis 1989

Mignolet est devenu le premier gardien à remporter le Soulier d'Or depuis Michel Preud'homme, lauréat en 1987 et 1989. Jean-Marie Pfaff (1978), Christian Piot (1972), Fernand Boone (1967) et Jean Nicolay (1963) sont les autres gardiens à avoir inscrit leur nom au palmarès. Le gardien du Club Bruges a vécu une année 2022 de haut vol, jouant un rôle clé dans le 18e titre de champion de Belgique, le troisième de rang, décroché par les Brugeois en mai dernier après une lutte acharnée avec l'Union Saint-Gilloise dans les Champion's Playoffs. Cette saison, le portier brugeois a été l'auteur de quelques erreurs en championnat mais il a surtout brillé sur la scène européenne. Avec cinq clean sheets en six rencontres de Ligue des Champions, il a permis aux Blauw & Zwart de se qualifier pour les 8es de finale où ils affronteront Benfica. Plus tôt dans la soirée, Mignolet avait déjà reçu le trophée du Gardien de l'année, une distinction qu'il remporte pour la quatrième année de rang. Au classement, Mignolet a récolté 684 points pour remporter son premier Soulier d'Or. Il a devancé le Danois Casper Nielsen, son équipier à Bruges où il arrivé cet été de l'Union, 2e avec 233 points. Le joueur du Racing Genk Mike Trésor termine lui à la 3e place avec 163 points. Teddy Teuma, le capitaine de l'Union Saint-Gilloise, est 4e avec 127 points devant son ancien équipier à l'Union, l'Allemand Deniz Undav, 5e avec 112 points. (Belga)