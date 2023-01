L'IRM appelle à la prudence ce jeudi matin : routes potentiellement glissantes dans plusieurs régions du pays

En raison d'une perturbation qui se déplace d'ouest en est à travers la Belgique, il y a temporairement encore un risque de verglas dans les provinces d'Anvers, le Brabant et le Limbourg, explique l'IRM. Ces précipitations atteindront le sud du sillon Sambre- et- Meuse en y donnant de faibles chutes de neige ou d'abord aussi un peu de verglas. L'avertissement de code jaune prévaut jusqu'en fin de matinée à Bruxelles, dans le Brabant wallon et dans le Hainaut, et jusque 16h00 en provinces de Liège, Namur et Luxembourg.