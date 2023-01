arGEN-X et AB InBev maintiennent le BEL 20 dans le rouge

Elia (131,90) perdait également 1,6 % alors que WDP (29,28) se distinguait par un gain de 2,1 %, VGP (92,60) s'appréciant de 1,1 %. KBC (67,10) valait 0,1 % de plus que la veille contrairement à Ageas (45,08) qui cédait 0,4 %, Sofina (222,80) remontant de 0,6 % tandis qu'Aperam (36,86) gagnait 1 % supplémentaire. UCB (74,76) était positive de 0,2 % alors que Solvay (105,50) et Galapagos (40,48) reculaient de 0,1 et 0,7 %. Ontex (7,27) bondissait de 5,2 % alors que DEME (116,74) abandonnait 1,8 %, Unifiedpost (4,61) et Kinepolis (39,80) reperdant 2 et 1 % tandis que Picanol (74,40) rendait les 5 % gagnés la veille. Celyad (1,10) et Biosenic (0,113) plongeaient enfin de 16,5 et 8,7 %, Onward Medical (5,65) se dépréciant de 2,4 % alors que Mithra (3,37) regagnait 2 %. L'euro s'inscrivait à 1,0885 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,0890 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 56 915 euros, en recul de 150 euros. (Belga)