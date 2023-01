Des panneaux stop pas respectés car mal placés, selon Touring

A ces croisements, un panneau B1 (triangle sur pointe: céder le passage) serait plus indiqué et donc plus respecté, selon l'organisation: "Chaque mois, nous recevons des plaintes via notre service information au sujet de l'incohérence de certains panneaux ou feux de signalisation. Plus de 50% de ces plaintes concernent des panneaux placés à des endroits qui, selon des membres locaux, n'ont rien à faire là ou, pire encore, créent la confusion entre les usagers de la route." Pour cette enquête, Touring a effectué des contrôles ponctuels à plusieurs endroits: "Nous pouvons facilement affirmer qu'en moyenne 30 à 40% des conducteurs de véhicules respectent le code de la route. Les autres ont simplement continué à rouler, prudemment ou non (...) De plus, il arrive qu'une piste cyclable soit franchie malgré le panneau stop, ce qui rend la manœuvre encore plus dangereuse". Touring rappelle que le non-respect du panneau B5 constitue une infraction du second degré passible d'une amende de 116 euros en perception immédiate. "Mais d'un autre côté, l'association demande aux autorités régionales et locales, qui sont chargées de placer les panneaux de signalisation, d'évaluer les situations et d'appliquer une certaine uniformité. Le mieux est d'accélérer la mise en œuvre d'une simplification et d'une utilisation judicieuse des panneaux stop afin de ne pas imposer une mesure coercitive inutile au conducteur du véhicule." (Belga)