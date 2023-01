Julien Duranville passe d'Anderlecht à Dortmund

Formé à Anderlecht, Julien Duranville avait été lancé en équipe première du Sporting par Vincent Kompany en mai dernier lors du Topper au Club de Bruges, au cours duquel il avait joué 9 minutes. La pépite de Neerpede a obtenu plus de temps de jeu cette saison, disputant six matches de championnat et quatre rencontres de Conference League, pour un total de 341 minutes en mauve. Il avait inscrit son premier, et unique, but en D1A début septembre face à OHL. Blessé, l'international U19 ne jouait plus depuis la fin décembre. Sous contrat jusqu'en 2024 au Parc Astrid, Julien Duranville a refusé de prolonger son bail à l'avenue Théo Verbeeck. Son transfert à Dortmund est estimé à 8,5 millions d'euros (plus 3 millions de bonus) selon plusieurs médias. Une somme qui devrait aider le RSCA à se montrer actif sur le marché des transferts au rayon arrivées, dans l'espoir de redresser la barre au cours d'une saison 2022-2023 des plus compliquées pour le club bruxellois. (Belga)