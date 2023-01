Kim Meylemans se classe 8e aux mondiaux de skeleton, le titre pour Susanne Kreher

La skeletoneuse belge de 26 ans, qui occupait déjà la 8e place après les deux premiers 'runs', jeudi, bouclés en 1:08.78 et 1:08.99, a conservé son rang à l'issue des deux 'runs' de vendredi. Elle a pris la 6e place du premier et la 7e du second. Kim Meylemans termine avec un chrono de 4:35.48, à 1.91 de l'Allemande Susanne Kreher (4:33.57), qui s'est emparée du titre mondial. La Néerlandaise Kimberley Bos, qui a remporté les deux 'runs' de vendredi, monte sur la 2e marche du podium, elle qui termine avec un temps de 4:33.58, à 0.01 de Kreher. La Canadienne Mirela Rahneva, 3e en 4:34.41 (+0.84), décroche la médaille de bronze. Tenante du titre, l'Allemande Tina Hermann a pris la 5e place, derrière l'Autrichienne Janine Flock. Kim Meylemans s'était classée 9e des deux dernières éditions et 5e en 2017, son meilleur résultat. Plus tôt dans la journée, Colin Freeling avait pris la 29e place chez les messieurs, où le titre est allé au Britannique Matt Weston. (Belga)