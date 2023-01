La princesse Amalia sur les traces du passé dans les Antilles néerlandaises

(Belga) Le couple royal néerlandais et leur fille aînée, la princesse Amalia, atterriront vendredi sur l'île de Bonaire, dans les Antilles néerlandaises, au large des côtes du Venezuela, pour une visite d'une douzaine de jours. Au cours de leur déplacement, ils se rendront sur les îles d'Aruba, de Curaçao, de Saint-Martin, de Saint-Eustache et de Saba, avec au programme : le passé esclavagiste, la découverte des habitants, de leur culture et la conservation de la nature.