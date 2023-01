La ville de Bruxelles réaffirme sa position contre le racisme dans les écoles

Le cabinet de Faouzia Hariche (PS), l'échevine à l'Instruction publique de la ville de Bruxelles, ne se prononce pas sur ce cas particulier, précisant qu'il s'agit d'un dossier disciplinaire. "Nous condamnons toute attitude ou propos raciste, antisémite ou discriminatoire et sensibilisons depuis de nombreuses années nos équipes et nos élèves dans l'objectif de combattre les stéréotypes persistants et dégradants qui subsistent au sein de notre société", explique tout de même l'échevine dans le communiqué. Faouzia Hariche précise que la ville de Bruxelles propose un enseignement ouvert à tous, sans aucune discrimination et explique qu'elle lutte activement contre toute forme de discrimination, de dualisation et de déterminisme. Pour ce faire, les écoles de la ville de Bruxelles proposent différentes actions et projets pour sensibiliser les enseignants à ces problématiques. Parmi les activités organisées, on retrouve notamment des visites guidées au musée de l'Afrique ou au Musée juif de Belgique, des pièces de théâtre sur la colonie ou sur le parcours d'émigrés, ou encore des concours d'affiche de lutte contre le racisme. (Belga)