L'ancien international néerlandais Pröpper signe à Vitesse et reprend sa carrière pro

Pröpper, 31 ans, avait mis brusquement un terme à sa carrière au début de l'année passée. Il avait résilié son contrat avec le PSV Eindhoven car il avait perdu le plaisir de jouer. Fin novembre, il a repris l'entraînement dans son ancien club, Vitesse, "pour reprendre goût au football", selon le directeur technique Benjamin Schmedes. Pröpper, international 'oranje' à 19 reprises, a également participé à un match d'entraînement de Vitesse. Il a maintenant décidé de reprendre en tant que footballeur professionnel. "Au fur et à mesure que le temps passait et que je commençais à penser à l'avenir, le manque de football se faisait toujours sentir. Je ne m'y attendais pas tellement, mais je ne l'avais pas non plus exclu. On le voit souvent : ce n'est que lorsque l'on prend ses distances ou que l'on dit adieu à quelque chose que l'on découvre ce que cela signifie vraiment pour soi", a expliqué Pröpper, passé également par Brighton, en Angleterre. "J'ai beaucoup de bons et chaleureux souvenirs de mes 13 années passées dans ce club. Vitesse m'a formé et je me sens comme à la maison en ce qui concerne le football. En outre, il est agréable qu'avec Philippe Cocu (l'entraîneur, ndlr), il y ait un visage familier et de confiance dans le groupe." Vitesse occupe la 14e position du championnat avec 3 points d'avance sur Volendam, barragiste pour le maintien, et 4 sur Cambuur, premier relégable. (Belga)