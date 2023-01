Le préavis des syndicats de police entre en vigueur, mais pas d'actions prévues

Des actions devraient bien voir le jour par province, en commençant par le Hainaut début février, selon le syndicat socialiste. Sans donner de détails concrets, les organisations évoquent des actions qui viseront des lieux stratégiques tels que centres commerciaux, aéroports, gares et postes frontières. Les représentants du SLFP, de la CGSP, du SNPS et de la CSC ont mené récemment une action devant le siège de la police fédérale pour protester contre le projet d'arrêté royal de la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, qui vise une modification de la position juridique des services de police autour de la non-activité préalable à la pension (NAPAP). Ce qui mettrait fin au dispositif actuel de départs de policiers à la pension. Pour le moment, les organisations syndicales ont décidé de stopper toute négociation tant qu'elles ne seront pas face aux représentants qu'elles demandent autour de la table (ministres de tutelle et ministre des Pensions). (Belga)