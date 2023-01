Michael Vanthourenhout reprend lors du cross du Flandrien

"Il a soudainement été grippé juste avant le cross de Benidorm et avait de la fièvre", a expliqué le manager de son équipe Jurgen Mettepenningen. "Par conséquent, nous ne l'avions pas fait prendre le départ et il était rentré chez lui. Hier, Michael s'est entraîné pour la première fois. C'était une session d'environ deux heures. Aujourd'hui, une séance d'entraînement derrière un cyclomoteur était au programme." Le champion de Belgique et d'Europe disputera le cross de Hamme, mais ne se rendra pas à Besançon le lendemain pour la dernière manche de Coupe du monde. "Nous ne devons certainement pas trop charger notre coureur après sa maladie", a indiqué Mettepenningen. (Belga)