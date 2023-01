Mondial de handball - La France en finale en battant la Suède chez elle

Les Bleus, six fois champions du monde, disputeront leur première finale de Mondial depuis leur dernier titre à domicile en 2017. Les Français avaient été battus par les Suédois en demi-finale du Mondial-2021 et de l'Euro-2022. Plus tôt dans la soirée, le Danemark s'était hissé en finale en battant l'Espagne (26-23) à Gdansk. (Belga)