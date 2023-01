Trump affirme qu'il aurait pu stopper rapidement la guerre en Ukraine

Donald Trump a récemment exhorté son successeur Joe Biden à "arrêter cette guerre insensée et à ne pas l'intensifier en fournissant des chars à l'Ukraine". D'après lui, la menace d'un conflit nucléaire existe si la situation en Ukraine s'intensifie davantage, en signalant que "d'abord viennent les chars, ensuite viennent les armes nucléaires". Ses propos interviennent juste après la décision de Washington d'envoyer plus d'une trentaine de chars "Abrams M1" à l'Ukraine. Selon la Russie, les livraisons récemment annoncées d'armes américaines et allemandes à l'Ukraine sont une preuve supplémentaire que les pays de l'OTAN participent directement au combat, Moscou accusant l'Occident de vouloir juste alimenter la guerre. L'ambassadeur russe à Washington, Anatoli Antonov a, lui, parlé de "provocation honteuse" en évoquant les envois de chars en Ukraine. "Il est clair que les États-Unis veulent infliger une défaite stratégique à la Russie", a-t-il ajouté. De son côté, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré lors d'une réunion du Conseil de l'Europe à Strasbourg cette semaine que "les pays d'Europe sont en guerre contre la Russie, pas entre eux", provoquant l'ire de Moscou. (Belga)