Jupiler Pro League - L'Union s'impose à Charleroi et signe un 15e match sans défaite

L'Union ne tardait pas à se créer une première grosse occasion dans cette rencontre qui marquait les nouvelles retrouvailles de Felice Mazzu avec son ancienne équipe, après celles du mois d'août, lorsque le coach carolo entraînait Anderlecht. A la 4e minute, Loïc Lapoussin reprenait un corner à l'entrée du rectangle. Le ballon prenait la direction du but et il fallut une parade de Hervé Koffi pour garder le zéro au marquoir. Les filets carolos tremblèrent 20 minutes plus tard. Lancé en profondeur, Gustaf Nilsson trompait Koffi d'une frappe croisée du pied gauche: 0-1, score à la mi-temps. Les Zèbres se montraient dangereux par Hosseinzadeh (53e) et Mbenza (55e) en début de seconde période, mais ne cadraient pas leurs envois. A l a 62e, Damien Marcq déviat un coup de coin de Teddy Teuma. La bataille se poursuivait essentiellement en milieu de terrain et le score ne bougeait plus. Victor Boniface eut le 0-2 au bout du pied dans les dernières secondes, mais Koffi en décidait autrement et détournait le tir du Nigérian. Impressionnante en déplacement avec 26 points pris sur les 36 possibles, l'Union conserve sa 2e place avec 52 points, à 3 longueurs du leader Genk, qui recevra la lanterne rouge Seraing dimanche soir en clôture de cette 23e journée. Les Bruxellois ont 7 points d'avance sur le 3e, l'Antwerp, qui se rendra à Anderlecht dimanche après-midi. Charleroi, qui n'avait plus été battu depuis sa défaite face à Anderlecht le 26 décembre, pointe au 12e rang avec 27 unités, le même total qu'Anderlecht. (Belga)