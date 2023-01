Jupiler Pro League : Yorbe Vertessen arrive en prêt à l'Union

"Lorsque j'ai parlé à la direction du club, j'ai été immédiatement convaincu par cette démarche", a expliqué Vertessen sur le site du club. "Je veux prendre des minutes ici et laisser ma marque. Le fait que l'Union soit encore présente dans trois compétitions me donne une volonté de faire partie de cette histoire. Je suis impatient de jouer au Stade Marien et de découvrir l'atmosphère chaleureuse des supporters." Yorbe Vertessen, international espoirs, a été formé au PSV, dont il a rejoint le centre de formation en 2009. Il a effectué ses débuts en équipe première du PSV en 2020. Après avoir joué 15 matchs de Eredivisie lors de sa première saison dans le noyau A, et 24 la saison dernière, il a disputé huit rencontres de championnat cette saison, sans trouver le chemin des filets. Il a par contre marqué deux buts en Europa League, pour trois matchs joués. Yorbe Vertessen est appelé à remplacer Dante Vanzeir, le meilleur buteur de l'Union, en passe de rejoindre les New York Red Bulls aux États-Unis. L'Union, deuxième du championnat, affronte Charleroi samedi soir. (Belga)