La Néerlandaise Loes Adegeest au sprint à la Cadel Evans Great Ocean Race

Adegeest et Spratt s'étaient portées au commandement dans l'ascension de la côte du Challambra Crescent, à neuf kilomètres de l'arrivée. Spratt a donné le tempo au duo de tête pour éviter un retour des poursuivantes. Cet effort a pesé lourd dans le sprint de l'Australienne qui n'a pas pu répondre à l'accélération d'Adegeest à 200 mètres de la ligne d'arrivée. La course avait été animée par plusieurs attaques dont, notamment, celle de l'Australienne Gina Ricardo (Team Bridgelane) et, ensuite, des Australiennes Sophie Edwards (ARA Skip Capital) et Keely Bennett (Team Bridgelane). Après un regroupement provoqué par les équipes Trek-Segafredo et Jayco-AIUla, on a vu une autre Australienne, Alisha Wells (ARA Skip Capital), prendre les devants à 44 kilomètres du but. Amanda Spratt a catalysé la fin de course dans Challambra Crescent, emmenant la seule Adegeest dans sa roue vers le sprint final qui a souri à la Néerlandaise, quatrième en 2022 d'À Travers le Hageland et cinquième du Tour de Belgique. (Belga)