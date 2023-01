Les Red Lions encore une fois en blanc pour affronter l'Allemagne en finale

La Belgique avait déjà joué en blanc ses trois matchs de groupe, contre la Corée du Sud (5-0), l'Allemagne (2-2) et le Japon (7-1). Elle n'avait pas non plus porté son maillot rouge face à la Nouvelle-Zélande (2-0) en quarts de finale mardi soir puis face aux Pays-Bas vendredi soir en demies (2-2, 3-2 s-o). Après des titres mondial (2018), européen (2019) et olympique (2021), l'équipe nationale est à une victoire d'encore un peu plus marquer l'histoire du hockey international. La rencontre sera arbitrée par le Tchèque Jakub Mejzlik et l'Australien Steve Rogers, déjà à la baguette lors de Belgique - Pays-Bas vendredi. (Belga)