Luypaert avant de défier l'Allemagne en finale : "Nous n'avons pas encore tout dévoilé"

Si la Belgique a battu les Pays-Bas aux shoot-outs vendredi (2-2, 3-2 s-o), les 'Honamas' restent sur deux improbables renversements de situation. Menés 0-2 par l'Angleterre en quarts, ils se sont imposés aux shoot-outs après avoir marqué aux 58e et 59e minutes du temps. Face à l'Australie en demi-finale, l'Allemagne, pourtant menée 0-2 puis 2-3, a marqué aux 59e et 60e minutes pour se frayer un passage en finale. "Ils ont déjà mis pas mal de cartes sur table pour revenir, c'est bien pour nous car nous allons pouvoir analyser tout ça. De notre côté, nous n'avons pas encore tout dévoilé", a prévenu le joueur de 31 ans, actif au Braxgata. Luypaert sera probablement souvent dans la zone de Niklas Wellen, très en vue avec six buts depuis le début du tournoi, dont celui marqué à six secondes de la sirène contre les Australiens. "C'est l'un des meilleurs attaquants au monde pour l'instant mais j'ai la chance de ne pas devoir solutionner les problèmes tout seul. Nos hommes libres, Arthur Van Doren et Arthur De Sloover, sont toujours là pour nous aider et Vincent Vanasch est derrière nous", a-t-il dit avant de pointer une évolution dans le jeu allemand. "Avant, ils étaient plus individualistes mais ils commencent à davantage jouer en équipe. C'est plus compliqué à défendre", a prévenu Luypaert. (Belga)