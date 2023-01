Mats Grambusch ambitieux avant de défier la Belgique en finale : "Nous voulons gagner"

"Notre objectif n'a pas changé, nous voulons l'emporter", a dit Grambusch samedi en conférence de presse. Après deux scénarios complètement fous contre l'Angleterre et l'Australie en quarts puis en demies, l'Allemagne devra cette fois parvenir à passer sur les Red Lions, champions du monde, si elle veut s'imposer. "J'espère vraiment que notre équipe nationale va pouvoir franchir ce dernier obstacle", a dit le directeur sportif de la fédération allemande de hockey Martin Schultze. Entraîneur principal, André Henning pourrait accrocher un titre mondial seniors huit ans après avoir enlevé la Coupe du monde espoirs avec une grande partie de l'équipe actuelle. "Beaucoup de joueurs se connaissent depuis très longtemps et c'est une force. J'ai remarqué cet état d'esprit particulier depuis longtemps", a expliqué Henning. "Le lien entre les joueurs est fort. Cela nous procure stabilité et tranquillité", a ajouté Niklas Wellen. Wellen, auteur du but salvateur à six secondes de la sirène contre l'Australie en demi-finales, est devenu papa durant le match contre la Belgique lors de la phase de groupes (2-2). L'attaquant, très en vue durant cette Coupe du monde avec six goals, peut désormais compter sur le soutien de son père, arrivé par surprise en Inde. "Il a acheté un ticket après les quarts et est monté dans un avion", a expliqué l'attaquant. (Belga)