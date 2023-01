Open d'Australie : Les invités Hijikata et Kubler remportent le double

Hijikata, 21 ans, et Kubler, 29 ans, n'avaient jamais joué ensemble avant d'être associé à Melbourne. Une première association couronnée de succès. Ils ont éliminé en quart de finale Wesley Koolhof et Neal Skupski, têtes de série N.1, et en demi-finale les expérimentés Marcel Granollers et Horacio Zeballos (N.8). Tous deux décrochent un premier titre sur le circuit, seul Kubler ayant disputé deux finales, l'an passé à San Diego avec Luke Saville et à Atlanta avec John Peers. Ils succèdent au palmarès à leurs compatriotes Thanasi Kokkinakis et Nick Kyrgios. (Belga)