Racing-Watducks et Léopold-Amicale Anderlecht en finales de hockey en salle

En demi-finales messieurs, le Léopold, vainqueur de la phase régulière du championnat, s'est facilement imposé 7-2 face à l'Orée. De leur côté, les Anderlechtois de l'Amicale, finalistes malheureux en 2020 et 2022, ont connu plus de difficultés face au White Star, ne s'imposant que d'un petit but d'écart: 4-3. Chez les dames, la finale de dimanche opposera le Racing au Waterloo Ducks, comme en février 2022 lorsque les Uccloises avaient conquis leur 1er sacre 3-2 face aux triples tenantes du titre de l'époque. En demies, les Uccloises ont écarté leurs consœurs du Wellington 2-1 aux shoot-outs alors que les 2 équipes s'étaient quittées sur un partage 2-2 au terme des 40 minutes réglementaires, tandis que les Brabançonnes ont pris la mesure de l'Antwerp par 3-1. La finale féminine aura lieu dimanche dès 13h00, alors que le titre masculin se jouera à partir de 16h40. Entre-temps, la finale de Coupe du monde des Red Lions contre l'Allemagne sera diffusée sur grand écran dans les installations du Belleheide Center de Roosdaal. (Belga)