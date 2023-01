Un taux de participation élevé pour le second tour de la présidentielle tchèque

(Belga) Le second tour de l'élection présidentielle tchèque affiche samedi un taux de participation assez élevé, alors que les bureaux de vote approchent de leur heure de fermeture (14h00). Il devrait être plus élevé qu'au premier tour et qu'au second tour des élections précédentes il y a cinq ans, quand 66,6 % des électeurs potentiels avaient fait connaître leur choix, rapporte l'agence de presse tchèque CTK.