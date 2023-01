Alexander Salby remporte la 7e étape, Geoffrey Soupe le classement final

Quatre coureurs ont créé l'échappée matinale de la dernière étape: le Belge Lennert Teugels, l'Erythréen Hermon, le Japonais Yusuke Kadota et l'Espagnol Mario Aparicio. L'avantage du quatuor était de 1:35 à 40 kilomètres de l'arrivée alors qu'il restait six tours du circuit local à parcourir. Le groupe de tête a perdu Teugels, porteur du maillot du meilleur grimpeur, et Kadota avant l'entrée dans le dernier circuit local. Marc Oliver Pritzen et Félix Stehli les ont remplacés à l'avant, à six kilomètres de l'arrivée. Le regroupement général s'est opéré dans les deux derniers kilomètres. Le Danois Alexander Salby (Bingoal-WB), déjà sur le podium des 2e et 3e étapes, a pris le meilleur sur l'Erythréen Henok Mulubrhan (équipe nationale) et le Français Lorenzo Manzin (TotalEnergie). Le classement général final a été remporté par le Français Geoffrey Soupe (TotalEnergies), qui s'était imposé dans la première étape. Soupe a devancé Hamza Amari (équipe nationale) et l'Erythréen Natnael Berhane (Beykoz). Le Français Jordan Levasseur avait remporté la Tropicale Amissa Bongo en 2020. La course gabonaise n'avait pas été organisée en 2021 et en 2022 en raison de la crise sanitaire. (Belga)