Battu 2-5 par Sassuolo: un nouveau K.O. pour l'AC Milan

Après les revers en Supercoupe face à l'Inter et en championnat contre la Lazio, Stefano Pioli a mélangé les cartes et a préféré Charles De Ketelaere à Rafael Leao, qui a remplacé l'ex-Brugeois à la mi-temps. Blessé à la lèvre suite à un choc avec Rade Krunic (3e), Alexis Saelemaekers est sorti à la 70e. Divock Origi est monté au jeu (71e) alors qu'Aster Vranckx est resté sur le banc. Cela n'a pas empêché Sassuolo de se montrer dangereux et d'ouvrir la marque par Grégoire Defrel sur un tir manqué de Domenico Berardi, qui s'était transformé en assist (19e, 0-1). Les visiteurs ont même doublé l'écart par Davide Frattesi (22e, 0-2). Milan a vite relancé le débat grâce à Olivier Giroud, qui a repris de la tête un centre de Davide Calabria (24e). Mais après avoir distillé deux assists, Berardi a relancé Sassuolo sur coup de coin botté par Hamed Traore (30e, 1-3). Après cette folle demi-heure, les Milanisti sont vraiment entrés dans le match, mais se sont montrés brouillons au moment de conclure leurs actions. Dès la reprise, Sassuolo a infligé un nouvel uppercut à Milan grâce à Armand Laurienté, qui a transformé un penalty accordé pour une faute sur lui de Calabria (47e, 1-4). Sur une nouvelle passe de Berardi, Matheus Henrique a mis Milan K.O. (79e, 1-5). Le tir du droit victorieux d'Origi n'aura pas changé la donne (81e, 2-5). (Belga)