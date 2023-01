BENE-League - Visé s'impose à Haacht, Eupen s'incline à Volendma

Actuel 10e, sur 12, du classement, Eupen se déplaçait à Volendam, qui lutte encore pour l'accession au Final Four. Pas de surprise aux Pays-Bas où les germanophones ont été battus sur le score sans appel de 41-29. Atomix Haacht, lanterne rouge, recevait le HC Visé BM qui, comme Kras Volendam, est toujours en lutte pour une qualification au tour final. Les Visétois se sont difficilement imposés 27-30. "" Nous avons bien joué, ce n'était plus arrivé depuis longtemps, à la mi-temps le score était de 15-15 mais en seconde mi-temps Visé a réussi à se détacher, il a fallu des exclusions temporaires simultanées dans notre camp pour qu'ils en profitent pour faire le trou. L'adversaire n'était pas son meilleur jour mais l'a emporté grâce un banc plus large et l'expérience", a déclaré Matthias Claes, capitaine d'Atomix. Au classement, Visé, 4e, compte 24 points. Volendam est 8e avec 20 points, Eupen est 10e (8 points) et Atomix Haacht ferme la marche sans le moindre point. Le Sporting Pelt reçoit Red Rag Tachos Waalwijk dimanche sur le coup de 18h00. (Belga)