Coupe du monde de hockey - Felix Denayer remet les choses en perspectives : "Ce que nous faisons n'est pas normal"

"Nous sommes malgré tout fiers de ce que l'on a fait. On a profité de ce tournoi. Pour certains, c'était sûrement leur dernier match en Coupe du monde. Il y aura une transition dans les années à venir", a prévenu Felix Denayer, monté sur le podium installé au centre du Kalinga Stadium pour récupérer le prix du fair-play décerné à la Belgique. "C'était sûrement mon dernier match en Coupe du monde. On fait tellement de sacrifices et certains commencent à avoir des vies de famille. Je serai content de rentrer à la maison pour voir tout le monde", a dit le joueur du Dragons, papa de deux filles. "Nous essayons surtout de rendre fiers ceux qui nous suivent et d'inspirer les gens. J'espère que nous y sommes parvenus. Même si la déception de perdre en finale est grande, on peut être fier de l'histoire que nous sommes parvenus à écrire depuis quelques années." (Belga)